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أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حالات الشفاء من "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ4 ملايين و700 ألف حالة حتى حيث تواصل حالات الشفاء الزيادة بالمقارنة مع الإصابات النشطة، وذلك وفق "ورلد ميترز". 

وفيما وصل أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 8,858,878 حالة حتى الآن، وتقترب حالات الوفاة بالفيروس التاجى من 465 ألف حالة. 

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ويواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، منذ ظهور للمرة الأولى آواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات المعنية ومعامل الأبحاث فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن. 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا حتى الآن، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تسجيل الحالات المصابة والوفيات، وتأتى بعدها دولة البرازيل. 

 

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