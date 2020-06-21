شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 18 مصريًا من الغرق كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني التونسى بصفاقس وقرقنة، مساء أمس الجمعة من إنقاذ 20 شخصا (18 من مصر و شخصين من اليمن) من الغرق كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في سواحل القراطن من جزيرة قرقنة.. وفقا لصحية الجريدة التونسية.



ونقلا عن مصدر أمني فاٍن المركب أبحر من ميناء زوارة الليبية بتاريخ 14 جوان 2020 وقد تم إدخال جميع المهاجرين إلى المنطقة البحرية وإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.

من جهة أخرى ، قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم، السبت، إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61 شخصا.

وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية.

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وقال مرد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية إن عدد الجثث ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع.

وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس.

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.