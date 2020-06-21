شكرا لقرائتكم خبر عن كاشِف الغُمَّة.. حملة جديدة يُطلقها مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُطلق مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان: «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد ﷺ، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

كما تهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه ﷺ للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور.

وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلِّي بكريم صِفاته وخِلاله.

وكان قد أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مالهن من فضائل .

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تتضمن الحملة التعريف بهن نسبًا ونشأة، ومالهن من مآثر، ومنزلة عالية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهودهن في خدمة الإسلام والدّعوة إليه سواء في حياة النبي أو بعد وفاته.

كما تبيّن الحملة إرشاداتهن في جانب الحياة الأسرية للعمل على استقرارها، كذلك الحياة الاجتماعية، وما يجب على المسلم تجاههنّ من حب وأدبٍ مع سيرتهن يناسب قدر صاحبات هذا المقام الشّريف، امتثالًا لما جاء في القرآن الكريم.

كما تدعو الحملة إلى الاقتداء بأخلاقهن كأسوة حسنة للمؤمنين وللمؤمنات بوجهٍ عام، والحاجة الشديدة في هذه الفترة لطرحهن قدوة لمجتمعاتنا، كخير قدوة يجب على المسلمين الأقتداء بها بعد سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.