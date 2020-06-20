شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات السيسي.. الإمارات: نتضامن مع مصر في حماية أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منطقة سيدي براني بخصوص ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.
وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.
وأكدت أن حرص الرئيس السيسي على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأنه ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.
وأكدت مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
53,758
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تعافي
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