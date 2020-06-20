شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من واشنطن على تصريحات السيسي بشأن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا تعكس أهمية العمل على وقف النار، موضحة أن واشنطن تدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في تصريحات ذكرتها قناة العربية، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية.