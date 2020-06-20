شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إحياء فندق كونتيننتال بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بشأن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخى بميدان الأوبرا وسط القاهرة، مع ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والى، العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معمارى متميز.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التى تتبناها الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإحياء فندق الكونتيننتال، والتى تشمل توثيقا كاملا لكل فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها فى المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى.

وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التى أنشأ عليها فى عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التى تم إعدادها والتى تتسق مع الطابع المعمارى المميز للمبنى.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشاؤه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908.. وقد شهد الفندق أحداثا تاريخية هامة ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس فى الستينات من القرن التاسع عشر.

وكان قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والتى أسفرت عن موافقة الجهات المعنية على ما تم من تصميمات معمارية للفندق والمعدة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع الاحتفاظ بالواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها بالفندق الجديد.

وعلى التوازى مع الأعمال والدراسات الهندسية تم الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلى فى 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمة على الأرواح.

ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة خمس نجوم Business Hotel وبطاقة إجمالية 250 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم وناد صحى (سبا) وجيم، و3 أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.

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كما تطرق الاجتماع إلى أعمال التفاوض الجارية مع المستأجرين من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة والممثل بها عدد من الجهات المعنية وممثلى شاغلى المحلات، والمختصة بوضع آليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان الوزير قد ناقش خلال اجتماعه مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مطلع الشهر الجارى، مشروع إحياء فندق الكونتيننتال والتصور المقترح، وذلك لبحث التعاون والتنسيق فى هذا الشأن.