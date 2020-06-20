شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مصرية قوية فى «الأزمة الليبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس، عبدالفتاح السيسى، أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء حق الدفاع عن النفس فى إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى وهى مجلس النواب الليبى.

وقال الرئيس فى كلمته، أمس، بعد تفقد المنطقة الغربية العسكرية، إن هذا التدخل ستكون أهدافه حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجى من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومى العربى، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبى شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أى من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفورى، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا لمبادرة إعلان القاهرة.

وخلال تفقد الرئيس السيسى للوحدات القتالية بالمنطقة الغربية، للاطمئنان على الحالة القتالية للقوات المسلحة، طالب القوات بضرورة الاستعداد لتنفيذ أى مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا تطلب الأمر، مشيدا بالحالة القتالية والقدرات العالية التى أصبح الجيش المصرى يتمتع بها. مؤكدا أن الجيش المصرى رشيد، يحمى ولا يهدد، يُؤمن ولا يعتدى على أحد، لافتا إلى أن هذه هى استراتيجية الجيش وعقيدته التى لا تتغير.

وأشار الرئيس إلى أن المبادرة الليبية- الليبية الممثلة فى إعلان القاهرة، جاءت متسقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية، ومع جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، فى تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبى، من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار على الخطوط التى تتواجد عليها الأطراف فى الوقت الحالى، وانسحاب كافة القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضى الليبية وحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطنى الليبى، والدفع بمفاوضات المسار الأمنى العسكرى، إلا أنه رغم ترحيب القوى الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية بالمبادرة لم يتم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار نتيجة سيطرة القوى الخارجية الداعمة للميليشيات المتطرفة على قرار أحد أطراف النزاع. وقال السيسى «إن مصر كانت ولا تزال تعمل للسلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التى تلبى إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعنى الاستسلام والتفاوض مع القوة المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة التى يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمى والدولى وإنما يعنى تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية».

وحذر الرئيس جميع الأطراف فى ليبيا من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقى الأراضى الليبية، معتبرا أن تجاوزه (خط أحمر) بالنسبة لمصر، وقال فى تعقيبه على حديث ممثل القبائل الليبية، «إن الخط الذى وصلت إليه القوات الحالية سواء كانت من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، يجب أن يتوقف عنده الجميع لتبدأ المباحثات والمفاوضات للوصول إلى حل للأزمة الليبية».

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