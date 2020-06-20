شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، السبت، بجولة تفقدية موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأتى هذه الجولة في إطار خطة العمل التي تم وضعها وتتضمن جولات تفقدية لوزير الطيران لجميع المطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو القادم، رافقه في الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ.

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، واطلع وزير الطيران على أعمال التطوير بالترمك والدهانات الخاصة بالعلامات الاسترشادية لمهبط الطائرات.

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

كما تفقد الوزير مكتب الحجر الصحى بالمطار وتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية وتأكد الوزير من وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول، كما اطمأن سيادته على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار، بالإضافة إلى الاسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج .

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وفى ختام الجولة، دعا وزير الطيران العاملين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أماناً، كما حث الوزير الجميع على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ