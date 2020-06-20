شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي» يستقبل مولوده الرابع: «العملية استغرقت ساعتين.. والطفل بحالة جيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفي العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، السبت، المولود الرابع منذ تحويل المستشفى لعزل مصابي الفيروس.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل مولودًا جديدًا عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن العملية استغرقت قرابة الساعتين، مؤكدة أن المولود في حالة مستقرة، وتم وضعه في الحضّانة، والأم حالتها مستقرة أيضًا.

في سياق آخر، قالت «السيد» إن الدكتور طارق عاشور، استشاري طب الأطفال بمستشفى أبوقير العام، توفى متأثرًا بالفيروس، والذي كان محجوزًا للعلاج بالمستشفى.