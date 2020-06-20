شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: من يشعر بالتعب لا يغامر بأداء الامتحان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل بدء ماراثون الامتحانات غدا.

وقال شوقي، في رسالة مصورة بثها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنه خلال الأيام الماضية تم توفير ونقل 100 مليون منتج خاص بتعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة عبر 3 ملايين سيارة بهدف حماية الطلاب.

وأضاف أنه تم توفير بوابات تعقييم ومطهرات و33 مليون كمامة وأغطية للأحذية وجوانتى وماسكات شفافة للمعلمين، مشيرا إلى أنه تم تعقييم وتطهير كل لجان الثانوية العامة ومقرات مقدري الدرجات والكنترولات واستراحات المعلمين وذلك للتعليم العام والتعليم الفني.

وأكد شوقى أن هناك تنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة وخاصة وزاراتي الداخلية والصحة والحاكم العسكى والمحافظين ومديرى المديريات التعليمية والإدارات.

وتابع: «هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات والمحافظات لمتابعة سير الامتحانات»، مؤكدا أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وشبيهة بنماذج الاختبارات التي أعلنتها الوزارة، وطالب الطلاب بمتابعة المراجعات النهائية على بوابة الثانوية العامة المجانية.

وشدد شوقى على طلاب الثانوية العامة التركيز على المذاكرة، وعدم متابعة السوشيال ميديا وصفحات شاومنج وما تردده من تسريب الامتحانات كما يتم كل عام وتصبح إشاعة، مطالب أولياء الأمور بعدم مصاحبة الطلاب إلى مقرات اللجان أو الانتظار خارجها حماية للطلاب.

وتابع: «على الطلاب الانتظار عقب المسح الحرارى في قاعات الانتظار بمسافات متباعدة وعدم التجمع قبل أو بعد اللجان حماية لهم».

وناشد الوزير طلاب الثانوية العامة الحضور للجان في الثامنة صباحا ليتم إجراء المسح الحرارى قبل بدء اللجان، وحتى يتم استلام المطهرات والمعقمات الخاصة بكل طالب، مؤكدا توفر طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة وسيارات إسعاف للطوارئ.

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وطالب شوقى أي طالب يشعر بالتعب أو الاشتباه في الإصابة بعدم المغامرة بأداء الامتحان حماية له ولزملائه، وألا يقلق خاصة في ظل وجود فرصة ثانية بالدور الثاني بالدرجة الكاملة، وأكد حفظ حقوق الطالب إذا تعرض لأى طارئ خلال فترة الامتحان.