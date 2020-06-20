مفيد شهاب: موقف مصر القانوني في «سد النهضة» قوي بنسبة 100%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه إذا حدث تفاقم في قضية «سد النهضة» واستشعر مجلس الأمن أن الأزمة تهدد السلم والأمن العالمي سيقوم باستخدام سلطاته.
وأضاف شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن من بين الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن على إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية وحتى اتخاذ إجراء عسكري ضد من يخالف قراراته.
وأكد شهاب أن النهر الدولي الذي يمر في أكثر من دولة مثل نهر النيل يخضع لقوانين الأمم المتحدة، والقانون الدولي وضع قواعد لاستغلال الأنهار الدولية وثرواتها.
وتابع: «لابد أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة.. وموقف مصر القانوني من الأزمة قوي بنسبة 100%».
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