شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 آلاف سائق بالمحافظات: «لعدم ارتدائهم الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3898 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
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