شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: موقف الرباعي العربي ضد قطر ثابت ولم يتغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن موقف الرباعي العربي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» ثابت ولم يتغير فيما يتعلق بالقضية القطرية.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن موقف الرباعي العربي ثابت على ما هو عليه ولم يتحدث أي تغير، مضيفًا أن ملفات الرباعي العربي كبيرة وليست قاصرة على قطر فقط.

وأوضح: "هناك تنسيق بين مصر والسودان في ظل تأثر الدولتين بالموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة"، وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين مصر ودول المغرب العربي، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، سواء المغرب أو تونس أو الجزائر.