شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا نريد من مجلس الأمن إجراءات عقابية ضد إثيوبيا في أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسؤولياته للحفاظ على السلم ولأمن القومي.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن قضية سد النهضة تمس حياة ومستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسودان، مضيفًا: «استجبنا ووفرنا الفرص كثيرًا أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ثم ذهبت في إطار المسؤولية الملقاة على مجلس الأمن للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى لأى نوع من التصعيد».

وأضاف شكري: «المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، حيث أن قراراته إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي»، وتابع: «لا نريد من مجلس الأمن إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل منع الأزمة وتداعياتها».