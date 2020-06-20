شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نتهاون في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن قدرات القوات المسلحة المصرية تبث الاطمئنان في قلوب المصريين، مضيفًا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي أيضًا.

وقال وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم شامل ويتسم بنوع معهود للرئيس ووضوح للرؤية، وحديث مباشر يخاطب فيه الشعب المصري العظيم والأشقاء في ليبيا، حيث أكد ضرورة استقرار ليبيا ووحدة أراضيها والخروج من الأزمة والوصول لتوافق ليبي ليبى، مضيفًا أن مصر تدافع وستدافع عن مصلحة الأمن القومي العربي.

وأوضح شكري أن مصر لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على أمن واستقرار ليبيا، وتحول دون توسع الأطماع لدول خارجية دينية لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية والاستحواذ على المقدرات الليبية والتأثير السلبى على مكونات المجتمع الليبى.