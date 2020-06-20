شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في ليبيا و«سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا «جان إيف لودريان»، لبحث العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما ناقش الوزيران عددا من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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