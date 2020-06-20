شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإنتاج بالزراعة: زيادة مبيعات مزرعة بساتين المطاعنة بإسنا 650 ألف جنيه عن الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة زيادة مبيعات مزرعة بساتين المطاعنة بإسنا بالأقصر بقيمة 3 ملايين جنيه بزيادة 650 ألف جنيه عن الموسم الماضي الذي تم رسو المزاد عند 2.3 مليون جنيه.

وتبلغ مزرعة المطاعنة 700 فدان كما توجد بها محطة للإنتاج الحيواني، وتتميز بوجود تجارب بحثية كثيرة، حيث توجد بالمزرعة مساحات كبيرة من المانجو والبرتقال والنخيل ومساحات طماطم وغيرها كما تمت إقامتها في الحقبة الملكية وتوجد بها استراحة ملكية تشرف عليها وزارة الآثار وتقع بمحيط قرية طفنيس مركز إسنا الأقصر .

وذكر تقرير صادر عن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أن الدكتور ممدوح السباعي، مدير القطاع، حرص على المشاركة في فاعليات المزاد ساهم في منع حدوث التربيطات بين التجار وبعضهم، وكذلك تنفيذ برامج مكافحة وتسميد متميز عمل على رفع الإنتاجية والجودة المناسبة خلال الفترة الجارية .

بدوره أكد الدكتور محمد محيي، المشرف العام على مزارع القطاع بجنوب الصعيد أن السعر المرتفع عن العام السابق هي حصيلة عمليات المتابعة والخدمة المتقنة والتي تنفذ طبقا للأصول الفنية من برنامج التسميد الجيد وفي المواعيدالمحددة.

وأوضح محيي أن هناك تسميد أزوتي وسوبر فوسفات وسلفات بوتاسيوم، إضافة إلى السماد العضوي وكل نوع له وقته وتاريخه في تزويد المحصول، وكذلك عمليات الري المنتظم طبقا لحاجة الأرض ونوعيتها، إضافة لعملية العزيق وسط الأشجار لإزالة الحشائش.

وأشار محيي إلى أن تنفيذ برنامج المكافحة لمقاومة الأمراض والآفات الحشرية والمتابعة المستمرة من المهندسين والفنيين الزراعيين والعمالة المدربة للخدمات والحراسة .

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