شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدًا الأحد، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كل الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.