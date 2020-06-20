"استنفذت كل طاقتها".. نادي القضاة يثمن جهود مصر في أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادي يثمن كافة التحركات الفاعلة والحكيمة التي تتخذها الدولة المصرية في إدارة أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأصدر النادي بيانا مهمًا مساء السبت جاء نصه كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر كافة التحركات الفاعلة والحكيمة التي تتخذها الدولة المصرية في إدارة أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، والتي اختتمتها الدولة المصرية بتقديم طلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ لدعوته إلى التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة.

ولقد استنفدت مصر بكل طاقتها خلال المفاوضات السابقة التي أصرت حكومة إثيوبيا خلالها على اتخاذ إجراءات أحادية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كل المحاولات للوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر - السودان - إثيوبيا.

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وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣-٣-٢٠١٥ من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد بما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي

ودون المساس بالقواعد والمبادئ الدولية بعدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول الثلاث، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

وأن خطوة لجوء مصر لمجلس الأمن هي تأكيد لقوتها وامتلاكها الحجة الثبوتية الكاملة لحقها كدولة مصب في مياه نهر النيل وترسيخ لاحترامها للعلاقات التاريخية العميقة مع دول الجوار والحفاظ على احترام الشرعية الدولية عبر تاريخها الطويل.

وإذ يشدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر على أن النيل العظيم بالنسبة لشعب مصر هو سر الحياة الكامن في وجدانهم على مدار آلاف السنين والسلسبيل الذي ينبعث من قلب كل مصري فيسري في دمائه؛ ليمنحه الحياة والنماء والاستقرار وحق أفراد وجموع الشعب المصري فيه يسبق حقهم في الحفاظ على حياتهم إذ أنه قضية وجودية لا تهاون فيها.

وأن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي ولا يهدد قادر بإذن الله تعالى على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن. بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.