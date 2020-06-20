نشرة الحوادث المسائية.. مقتل محامٍ بالطالبية وأحكام قضية "عنف الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السجن 5 سنوات لـ8 متهمين في قضية "أحداث عنف قسم الموسكى"

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي". https://bit.ly/3eqHWu8

حل لغز مقتل محامٍ داخل شقته في الطالبية

جثة قتيل داخل شقة بشارع الثلاثيني بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة عكف رجال المباحث على فك طلاسمها وصولا إلى الجاني.

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر والعناصر الإخوانية بتركيا للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية؛ لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

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تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في قضية "خلية الأمل" 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى وآخرين من "خلية الأمل"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

بمناسبة 30 يونيو.. الداخلية توزع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا

وزعت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد"، السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية، ولدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" لاختلاسه 13 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه لجلسة 14 يوليو.

الداخلية تضبط 3898 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.