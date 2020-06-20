محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتستمر أجهزة الأمن في الدور المنوط لها فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابيةن يمكن متابعتها عبر الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها للحد من "كورونا".. جهود "الداخلية" في أسبوع على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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