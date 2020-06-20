الملامح الأولى لكورنيش المريوطية الجديد ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لكورنيش المريوطية الجديد.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال الأولية التي تم تنفيذها لتدبيش جسر الترعة، ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محورًا مروريًا رئيسيًا للمزارات السياحية.
وأضاف المحافظ، أن هناك متابعة دورية للأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بمراعاة المظهر الجمالي.
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