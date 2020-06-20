كلمة السيسي لنسور مصر من القوات الجوية في المنطقة الغربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المتحدث الرئاسي، السفير بسام راضي، فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات الجوية المصرية، على هامش تفقد السيسي اليوم السبت، للقوات المقاتلة في المنطقة الغربية العسكرية.
وقال السيسي للقوات الجوية: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. يؤمن ولا يعتدي.. تلك هي عقيدتنا وثوابتنا التي لا تتغير.. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا وإذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
لمشاهدة الفيديو:
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