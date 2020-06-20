وفاة مخرجة بالتلفزيون متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا السمتجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن شريف الشناوي، المخرج بالقناة الثانية، بالهيئة الوطنية للإعلام، وفاة زميلته المخرجة نجلاء محمود ياسين، ‏المخرجة بالقناة نفسها، اليوم السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد‎.‎

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت ‏القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، ‏الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".‏