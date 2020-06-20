أخبار مصر | برلماني: رسائل السيسى اليوم ردع للمرتزقة فى ليبيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: رسائل السيسى اليوم ردع للمرتزقة فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطاب الرئيس السيسى، اليوم، أثناء تفقده للمنطقة العسكرية الغربية، مشيرًا إلي أن الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصريين بشأن سد النهضة ووجه رسائل واضحة لمرتزقة ليبيا بأنه لن يسمح بأى تهديد للأمن المصري.

وأكد "عمر" فى بيان له، مساء اليوم السبت، أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية فى أى قرار ويدعم كافة تحركاتهم فيما يخص الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مشيرًا إلي أن استعراض قوة الجيش المصرى هو رسالة لكل أعداء الوطن بأن لمصر جيشا يحميها ويحافظ على مُقدراتها.

وثمن عضو مجلس النواب، لجوء مصر إلي مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، موضحا أن خطاب الرئيس كان يحمل رسائل للشعبين المصرى والاثيوبى، ويؤكد على إصرار مصر لاستخدام كافة الطرق السياسية والدبلوماسية لحل أزمة السد.

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وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".

وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى".

كما أشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.

ووجه الرئيس السيسي التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، قائلا "أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي".