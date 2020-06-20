أخبار مصر | قرار مهم من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الراسبين (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، خطابا مهما وعاجلا، يخص طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الراسبين.

وناشدت الوزارة الطلاب الذين تقدموا بشكوي علي الموقع الالكتروني الاطلاع الآن عليها ليعرفون ما حدث في نتائجهم بعد فحص شكواهم.

وقال الخطاب: التنبيه علي جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين ظهرت لهم نتيجة (فرصة إلزامية ثانية) علي الموقع الالكتروني وكذلك بالكشوف التي تم إعلانها بالمدارس التقدم بمشروع بحثي واحد من المشروعات التي تم إعلانها سابقا لطلاب المنازل

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في سياق متصل تنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو إمتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الأمتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.

استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.