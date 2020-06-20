أخبار مصر | للراغبين.. التعليم تعلن خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر للراغبين.. التعليم تعلن خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا صحفيا بشأن إجراءات تأجيل امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020.

وأشارت الوزارة، أن ذلك لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وحددت الوزارة الخطوات التالية:

1.بشأن التأجيل للعام المقبل: تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أية مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل).

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2.ما يخص التأجيل للدور الثاني: يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة) وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول.

وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.

ويأتى الجدول كالتالى: الأحد: لغة عربية، الخميس: اللغة الإنجليزية، الأحد: ديناميكا، الخميس: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء: فيزياء، وتاريخ، الأحد: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: جبر، وهندسة فراغية.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد أنتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.