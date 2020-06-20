أخبار مصر | وزير النقل يتفقد إجراءات السلامة بمركز غوص في شرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد إجراءات السلامة بمركز غوص في شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أحد مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ الساحلية في محافظة البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية.

جاء ذلك على هامش جولته بالمدينة والتي صاحبه فيها 35 من مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية للتعرف على تلك الاشتراطات التي أقرتها الوزارة، على الطبيعة، لنقل الصورة كاملة حية لدولهم، حيث أن رياضة الغوص احد الرياضات والأنشطة المفضلة لدي السائحين.

وشهد الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وهشام خبر رئيس غرفة الغوص.

وقدم مدير المركز عرض تفصيلي للإجراءات المتبعة بداية من دخول السائح إلى المركز وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

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وخلال الجولة أعرب الوزير عن سعادته بأن مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياه ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي أطلقته الوزارة وهو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة، مؤكدا علي أن هذه العلامة ستجعل السائح يعلم انه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحة، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.

و زارا وزير السياحة والاثار ومحافظ جنوب سيناء، مستشفي شرم الشيخ الدولي لاطلاع المراسلين الاجانب على إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، والامكانيات والتجهيزات الطبية من أجهزة للتنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الامكانات الطبية.

وخلال الجولة تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، واجنحة العناية المركزة والاشعة المقطعية وغيرها من الاجنحة المختلفة بالمستشفي.

وتأتي زيارة احد مراكز الغوص ومستشفي شرم الشيخ الدولي في اطار الرحلة التعريفية التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء لحوالي ٣٥ من المراسلين الاجانب ووكالات الانباء المحلية والعربية والدولية لإطلاعهم على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.