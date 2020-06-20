شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: إن الوضع في مصر والمحيط الإقليمي صعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الوضع في مصر والمحيط الإقليمي صعب.
وأوضح الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر لم تشهد من قبل تهديدات من جميع الجهات كما تشهد الآن.
وتابع: «ليبيا الجار المباشر لنا وما يحدث هناك يخص مصر 100%»، موضحا أن المرتزقة والجماعات الإرهابية لا مكان لها في ليبيا.
وأشار إلى أن القوات المصرية جاهزة وتدريبها على أعلى مستوى وتسليحها من أحدث نظم التسليح العالمية، ما يؤكد أن مصر قادرة وجاهزة في أي وقت للدفاع عن أمننا القومي.
وشدد الغباري على أن كل الدول التي اشتركت في تدريبات مع مصر عملت على الحصول على طائرات الرافال لتميزها وتطورها، متابعا: «مصر الوحيدة في العالم التي استطاعت توليف نظم دفاع جوي من الدول الغربية والشرقية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
53,758
-
تعافي
14,327
-
وفيات
2,106
كانت هذه تفاصيل خبر مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: إن الوضع في مصر والمحيط الإقليمي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.