شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: إن الوضع في مصر والمحيط الإقليمي صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الوضع في مصر والمحيط الإقليمي صعب.

وأوضح الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر لم تشهد من قبل تهديدات من جميع الجهات كما تشهد الآن.

وتابع: «ليبيا الجار المباشر لنا وما يحدث هناك يخص مصر 100%»، موضحا أن المرتزقة والجماعات الإرهابية لا مكان لها في ليبيا.

وأشار إلى أن القوات المصرية جاهزة وتدريبها على أعلى مستوى وتسليحها من أحدث نظم التسليح العالمية، ما يؤكد أن مصر قادرة وجاهزة في أي وقت للدفاع عن أمننا القومي.

وشدد الغباري على أن كل الدول التي اشتركت في تدريبات مع مصر عملت على الحصول على طائرات الرافال لتميزها وتطورها، متابعا: «مصر الوحيدة في العالم التي استطاعت توليف نظم دفاع جوي من الدول الغربية والشرقية».

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