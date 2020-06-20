شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل القبائل الليبية للسيسي: «نطالبكم بحماية بلادنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب ممثل القبائل الليبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية بلاده والحفاظ على سيادتها وثرواتها، مؤكدًا دعم القبائل الليبية اللامحدود للقيادة السياسية في ليبيا المتمثلة في البرلمان المنتخب من كافة أطياف الشعب الليبي برئاسة عقيلة صالح، والقيادة العسكرية المنبثقة عنه بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف ممثل القبائل الليبية في كلمة له خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، السبت، أنه «نؤكد للعالم أجمع بأننا لم نأت عابرين حدود فقط، وإنما أتينا إلى مصر بكامل إرادتنا للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي الهام بقيادة المنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني، مؤكدين للعالم على أن أمن مصر هو أمن ليبيا، وكذلك ارتباط الشعبين بروابط الدم والمصاهرة والاجتماعية العميقة والجوار».

وأعرب عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لما قام به في مبادرة إعلان القاهرة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا، كما أعرب عن خالص شكره للبرلمان العربي والبرلمان المصري على جهوده المبذولة تجاه دولة ليبيا.

كما أكد على وحدة التراب الليبي والرافض لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي وأطماعه في الثروات والموارد الليبية، ونحن لدينا العبرة من الماضي ودروسا واقعية من مآسي الاحتلال الأجنبي الذي كان سببا رئيسيا في نهب خيرات وثروات ليبيا وترك الجهل والتخلف وأخر ليبيا أكثر 300 عام عن دول العالم .

وثمّن ممثل القبائل الليبية دور مصر شعبا وقيادة في الدعم اللامحدود ووقوفها مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف والحفاظ على استقرار وأمن ليبيا من الأطماع التوسعية لبعض الدول الإقليمية والدولية، وهو ليس بغريب على مصر قلب العروبة النابض التي دعمت المقاومة أثناء فترة الاستعمار.

وتابع قائلًا: «نؤكد للعالم أجمع على أن الاعتداء الذي وقع لعدد من الجالية المصرية بمدينة ترهونة خلال الأيام الماضية على يد المليشيات الخارجة عن القانون لا يمثل الشعب الليبي الشريف وإنه برئ من مثل هذه الأفعال المشينة التي يجرمها العرف والقانون الدوليين»، مشيرًا إلى أن «ليبيا دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها ومواردها وثرواتها، مناشدا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالعالم أجمع بأن تقف مع الشعب الليبي بحزم ضد أي معتدي على أراضيه».

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واختتم ممثل القبائل الليبية كلمته قائلًا: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم القبائل الليبية نطالبكم وبقوة حماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وتحيا ليبيا موحدة أبية، وعاشت مصر قلب العروبة، وتحيا مصر وليبيا».