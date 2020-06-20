شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل أو الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عن إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/ 2020، لمن يرغب من الطلاب في التأجيل، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من فيروس «كورونا».

وحددت الوزارة الخطوات التالية بشأن التأجيل للعام المقبل: «تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أي مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل)».

وفيما يخص التأجيل للدور الثاني، قالت الوزارة: «يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة)، وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول».