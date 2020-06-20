شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 4 مسؤولين بالدفع الإليكتروني في «تعليم وصحة بني سويف» عن العمل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، قراراً بوقف 3 من مسؤولى الدفع الإليكتروني بإدارة تعليم بني سويف عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة «أيهما أقرب»، ووقف صرف نصف رواتبهم خلال مدة الوقف، وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن القرار يأتي بناءً على ما نُسب إليهم من قيامهم بإدخال وصرف مبالغ مالية على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للمبالغ الواجب دفعها، قدرت بـ 87 ألف و394 جنيه، والتي تم إقرارها ومراجعتها بقسم الحسابات بالإدارة، مما ترتب عليه دفعهم وصرفهم مبالغ مالية لأنفسهم وللغير دون وجه حق.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى، لتتولى فحص أعمال«المذكورين» طبقا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وكذا فحص المخالفات الواردة بالبند خامسا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها.

كما أصدر المحافظ قراراً بإيقاف مسؤولة الدفع الإليكتروني بإدارة بني سويف الصحية وحاليا موظفة بوحدة صحية، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة «أيهما أقرب»، ووقف صرف نصف راتبها خلال مدة الوقف، مع تكليف مديرية الصحة بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار بناء لما نسب إلى المذكورة من قيامها بالاستيلاء لنفسها على مبلغ 75 ألف و536 جنيه، بدون وجه حق، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية، حيث قامت باستخراج «فيزا وفتح حساب» لزوجها الموظف في جهة حكومية غير الإدارة الصحية، وقامت بتسهيل ودفع مبالغ مالية له قدرت بـــ 231 ألف جينه على الفيزا والحساب المشار إليها بالمخالفة للحقيقة ودون وجه حق.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى، لتتولى فحص أعمال «المذكورة» طبقا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها.

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