شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، شائعة وفاتها فى تسجيل صوتى جديد لها، نشرته الصفحة الرسمية لجمعية الباقيات الصالحات عبر موقع فيس بوك. وقالت الدكتورة في تسجيلها الصوتى: "السلام عليكم يا حبايبى، ربنا يباركلى فيكم ويخليكم ليا، ويسعد أيامكم، ويجعل هذه الأيام تمر، ويجعل هذه الأيام بخير طول ما انتوا معايا، وطول ما أهل الخير مشين على طريق واحد إن شاء الله ربنا لا يضيعنا، إلى بيطلع عليا هذه الشائعات، ربنا يسامحه، أنا مش هقول غير الله يسامحه، عموما أمكم عبلة بخير وبحبكم أوى، وبحب كل حبايبى وبحب حتى الى مبيحبنيش بحبه، وربنا يشفيكم كلكم".

وفى نفس السياق، أكد المداح الكبير الدكتور أحمد الكحلاوى، أن شقيقته الدكتورة عبلة الكحلاوى بخير، قائلا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الدكتورة عبلة الكحلاوى بخير والحمد لله بارك الله فيها ومتعها بالصحة والعافية".

وتابع الدكتور أحمد الكحلاوى: "بس أنا عايز أقول حاجة.. ياجماعة أنا زعلان إن لسه فيه ناس لم تعتبر من الكورونا ومن الإصابات والوفيات..معقولة لسه فيه حد مستهتر لا يعبأ بمشاعر الناس وأحاسيسها..لصالح مين؟ الإشاعه البايخة عن سيدة فاضلة تفنى عمرها وصحتها ومالها من أجل الكلمة الطيبة.. أولا: اللهم لا جزع من لقاء الله ولكن لكل أجل كتاب.. داعية إسلامية تحث على الخير وتنفع الناس بعلمها. لما نسبب لها هذا الألم النفسى.. ابنتها على سفر وقرأت الخبر انهارت.. لصالح من؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.