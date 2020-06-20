شكرا لقرائتكم خبر عن ملك النهاوند.. محمد صديق المنشاوى عملاق في دولة التلاوة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القارئ محمد صديق المنشاوى، ملك النهاوند، وهو مقام يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، ويبعث على الخشوع والتفكر، كما يعد المنشاوى (20 يناير 1920 – 20 يونيو 1969) أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، وأحد عمالقة دولة التلاوة المصرية.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على ملك النهاوند الشيخ محمد صديق المنشاوى، وعما قيل عنه.