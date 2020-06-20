شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم ،باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .
وحمل الإستشكال رقم 43639 لسنة 74قضائية، وكانت محكمة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، أصدرت حكمًا قضي بوقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم الصادر بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .
ويطالب الاستشكال الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم من التربية والتعليم ، نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية الي مدينة بيلا .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.