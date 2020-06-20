شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم ،باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .

وحمل الإستشكال رقم 43639 لسنة 74قضائية، وكانت محكمة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، أصدرت حكمًا قضي بوقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم الصادر بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .

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ويطالب الاستشكال الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم من التربية والتعليم ، نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية الي مدينة بيلا .