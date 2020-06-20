الارشيف / أخبار مصر

التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم ،باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .

 

وحمل الإستشكال رقم 43639 لسنة 74قضائية، وكانت محكمة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، أصدرت حكمًا قضي بوقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم الصادر بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا الي مدينة كفر الشيخ .

Advertisements

 

ويطالب الاستشكال الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم من التربية والتعليم ، نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية الي مدينة بيلا .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تطعن على وقف تنفيذ قرار نقل امتحانات الثانوية لطلاب بيلا لكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا