إنفوجراف.. للمعلمين.. احذر عقوبة التخلف عن الذهاب للجان امتحانات الثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع فتح باب الاعتذارات للمعلمين عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، يجب على أعضاء هيئة التدريس الحذر من عدم الذهاب ما لم يكن هناك عذر قانونى مقبول، فى هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” لجمهور المعلمين فى كافة المحافظات، عقوبة المتخلفين عن أعمال الامتحانات، والتى نرصدها فى النقاط التالية:

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