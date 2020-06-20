خبير عسكرى يكشف للايف الخليج 365 أسباب زيارة السيسى للمنطقة العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أركان حرب ناجى شهود، الخبير العسكرى، أن زيارة الرئيس السيسى للمنطقة الغربية العسكرية رسالة للداخل والخارج؛ وعن دعوات الحرب على السوشيال ميديا، أشار الخبير العسكرى في لقاء مع ”الخليج 365” عبر الإنترنت إلى تطوير القوات المسلحة وتسليحها ورفع كفاءتها لتجهيزها لحجم التهديدات التي تحيط بمصر من كل مكان الشمال والشرق والغرب والجنوب، قائلا: " محدش هيدفع مصر لاتخاذ قرار غير ما يناسبها وما يناسب مصالحها". Advertisements وأوضح شهود أن المنطقة الغربية العسكرية أحد 6 تشكيلات تؤمن مصر وحدودها ، وهدفها حماية أمن وحدود مصر من ناحية الغرب وهو الدور الذى تقوم به منذ عشرات السنين. وأضاف أن القوات المسلحة بكافة أفرعها تطمئن المواطن المصرى على أمنه وسلامته بظهورها وتواجدها الدائم لحماية الحدود.

وأشار شهود إلى صعوبة السيطرة على الحدود المصرية الليبية في الغرب نظرا لطولها الذى يساوى 1200 كيلو متر، يصعب مهمة التأمين والسيطرة، لكن القوات المسلحة برجالها نجحت في ذلك على مر السنين.

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