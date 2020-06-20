شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشرطة التركية تعتقل معارضين وتعذبهم على طريقة "جورج فلويد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم ضابط شرطة تركى على تعذيب أحد المعتقلين -ضمن 5 شاركو فى مؤتمر صحفي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد- بالركوع على ظهره ومنعه من التنفس. وفقا لموقع دوفار التركى فى نسخنة الإنجليزية.

وطلب المعتقل الضحية من الضابط التركى بـ "التوقف عن الضغط" على ظهره وصرخ "صدري يؤلمني" ، وهذا بدا واضحا في لقطات فيديو لعملية الاعتقالات التي نشرتها الصحفية التركية زينب كوراي.

Advertisements

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان واقعة اعتقال المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي لقى حتفه في الولايات المتحدة بسبب عنف الشرطة وأسفرت وفاته عن انطلاق المظاهرات المطالبة بالتصدي للعنصرية والتمييز المنهجي من قبل الشرطة فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.