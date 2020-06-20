شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020 لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا.
- بشأن التأجيل للعام المقبل: تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أية مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل).
- ما يخص التأجيل للدور الثاني: يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة) وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول.
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