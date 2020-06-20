شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي: جيشنا قادر على الدفاع عن الأمن القومى بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الغربية العسكرية، وتأكيده على أن الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن.

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

السيسي: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن.

الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

تبدأ وزارة الصحة والسكان غدا الأحد خطتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة على أن يتم نشر 560 سيارة إسعاف فى محيط اللجان المقرر عقد الامتحانات بها لنقل أى حالة اشتباه إصابة بكورونا واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات.

شيخ الأزهر لطلاب الثانوية: توكلوا على الله وجدوا واجتهدوا واحذروا الخوف والقلق

وجه فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف،رسالة لطلاب الثانوية جاء فيها: أبنائى وبناتى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق، نصيحتى لكم فى هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا، واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثِقُوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، أنتم أمانة فى أعناقنا، ولا ندخر وُسعًا من أجل الحفاظ على سلامتكم وضمان الأفضل لمستقبلكم.

الآثار: الإخطار بزيارات المتاحف والمواقع الأثرية قبل موعدها بـ48 ساعة

تستعد وزارة السياحة والآثار لعودة فتح المناطق الاثرية، وذلك بعد أن تم اغلاقها فى مارس الماضى على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

السيسى للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا

قال الرئيس السيسى :"الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمى ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن.

القوى العاملة: غدا بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، غدا الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يستفيد من المنحة ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التى انتهى صرفها فى 14 مايو الماضى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

مطار القاهرة يستقبل 601 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 601 من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الامريكية، والمملكة العربية السعودية، واثيوبيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات الثانوية العامة.. يبدأ غدا بالعربى وينتهى 21 يوليو بالجبر

تنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.

غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر دون انتظار قرارات نفقة الدولة

أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان أنه تم نشر عدد من العيادات المتنقلة وعدد أخر من المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتى تشمل علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تعرف على خيارات مجلس الأمن لبحث طلب مصر حول سد النهضة الإثيوبى

يناقش مجلس الأمن بالأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة الطلب الذى تقدمت به مصر حول سد النهضة الأثيوبى والذى تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

التعليم لطلاب الثانوية: دخول اللجنة يبدأ من 8 صباحا حتى 9 والامتحان يبدأ 10

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد بدخول لجان الامتحانات بداية من الثامنة حتى 9 صباحا على أن يبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا.

المزمنة

لفحصهم وصرف العلاج 3 أشهر

الصحة: بدء استقبال أصحاب الأمراض

بدأت الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية اليوم السبت فى استقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمات الصحية مشتملة الفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة.

العليا لحقوق الإنسان: مصر تستضيف 256 ألف لاجئ وآلاف الفارين من النزاعات

أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الموقع الجغرافى لمصر والأوضاع السياسية التى تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم فى تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر - وفقا لآخر إحصاءات فى مارس 2020 - حوالى 256 ألف لاجئًا وطالبًا للجوء، 51% منهم من السوريين، والباقى من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن.

Advertisements

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بساعات حيث تبدأ الاختبارات غدا الأحد 21 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية، يسرد الخليج 365" فى الخطوات التالية أبرز ضوابط الامتحان التى يجب على الطالب تطبيقها حتى يؤدى الامتحان بشكل آمن.

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

نشرت وزارة الصحة والسكن انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قالت إنه فى حالة إصابة أحد الأفراد عائلتك بكوفيد-19، عليك قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تبدأ عملها بتتبع صفحات الغش

بدأت أمس الجمعة الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة عملها بعد موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تشكيلها خلال الأيام الماضية، حيث بدأ فريق الغش الإلكترونى فى تتبع الصفحات التى تروج للغش، سواء على تطبيق الواتس آب، أو الفيس بوك أو أى وسيلة إلكترونية أخرى.

التعليم: انتهاء تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة لرؤسائها بعد تجهيزها

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تسليم رؤساء لجان السير 2216 مدرسة مخصصة كمقار للجان الامتحانات، حيث تسلم بعض أعضاء اللجان لجانهم الامتحانية أول أمس الخميس واستكمل باقى الأعضاء من رؤساء اللجان استلام المدارس أمس الجمعة، بعد تجهيز اللجان على أعلى مستوى.

الإسكان: سحب 9825 كراسة لحجز وحدات الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم حتى الآن سحب 9825 كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى، بجانب قيام ١٩٦٥ مواطنًا بسداد مقدمات الحجز.

السوق السوداء لامتحانات الثانوية العامة.. شاومينج يبيع الوهم.. فيديو

ساعات وينطلق ماراثون الثانوية العامة، وفى هذا السياق، تروج العديد من صفحات الغش الإلكترونى وبخاصة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" تسريب الامتحانات بمقابل مادى، بهدف النصب على الطلاب، ووضع أسعار لهذا النصب باسم امتحانات الثانوية العامة.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية سيكون مثل العام الماضى من حيث المواصفات، موضحة أن الأسئلة سوف تتضمن 50 سؤالا ومخصص لها 3 ساعات لزمن الإجابة عن جميع الأسئلة.

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 858 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والامارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود»؛ بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وزيرا التعاون الدولى والتنمية المحلية يبحثان سرعة تنفيذ مشروعات مصرف كيتشنر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث تم بحث التعاون بين الوزارتين، وسبل الاسراع فى تنفيذ مشروعات مصرف كتنشر الذى يخدم أكثر من 11 مليون نسمة فى 182 قرية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويتم تمويله من خلال الشركاء الدوليين فى التنمية بتكلفة إجمالية قدرها 481 مليون يورو.

الزراعة: البرتقال يحتل المركز الأول فى الصادرات بمليون و387 ألف طن

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، أن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية بلغت مليون و387ألف 228 طن، منذ بدء موسم الصادرات وحتى17 من الشهر الجارى، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

أكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى تطبيق قرار تغريم الركاب الذين يدخلون المحطات ويستقلون القطارات بدون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا.

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يعتمد على صور قراءات العداد التى تحضرها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات وترسلها أونلاين لشركات التوزيع والوزارة من خلال برنامج القراءة الموحد، فى حل شكاوى المواطنين الخاصة لفواتير الاستهلاك.

نصائح لنظام غذائى يقوى جهاز المناعة لمواجهة كورونا

10

قدمت كلية التمريض فى جامعة حلوان العديد من النصائح الصحية للتغذية السليمة، التى من شأنها أن تعزز الجهاز المناعى للجسم ليصبح قادرا على مقاومة الفيروسات، وبخاصة فيروس كرونا الخبيث والقضاء عليه.