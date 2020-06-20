شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي من المنطقة الغربية العسكرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، مجموعة من الرسائل المهمة، خلال تفقده للاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح.

وفى هذا التقرير نستعرض معا أهم ما جاء من رسائل هامة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته، وهي كالتالي:

أي تدخل مباشر من مصر في أزمة ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية

هدفنا حماية وتأمين الحدود الغربية لمصر من الإرهاب والمرتزقة

أمن واستقرار ليبيا لا يتجزأ عن أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي

نطالب بوقف إطلاق النار الفوري وتطبيق مبادرة إعلان القاهرة

مصر سعت منذ البداية لأمن ليبيا ومنع التدخلات الأجنبية غير الشرعية

يخطئ من يظن أن حِلمنا ضعف وصبرنا تردد

عقيدة الجيش المصري وثوابته عدم الاعتداء على الآخرين

جاهزية القوات المسلحة المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا

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التدخلات غير الشرعية في منطقتنا تسهم فى انتشار الإرهاب.

القوات المسلحة تمتلك منظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية

القوات المسلحة قادرة علي تنفيذ أى مهام لحماية وتأمين البلاد من كافة التهديدات

أى تدخل مصرى فى ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبى

مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا

مستعدون لتدريب القبائل الليبية وتسليحها ويجب حل الميليشيات المسلحة

ليس لنا مصلحة إلا أمن ليبيا وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

لسنا غزاة ولن نكون وليس لدينا أي أطماع في ليبيا

أي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل

نقدر التنمية في إثيوبيا وعلى الشعب الإثيوبي تقدير الحياة في مصر