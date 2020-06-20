حصاد الوزارات..التعليم توجه بالتعامل بهدوء مع طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم توجه بالتعامل بهدوء مع طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات "الصحة" تكشف طريقة تحضير محلول التعقيم للحماية من عدوى كورونا .. إنفوجراف رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد لجان القاهرة للتأكد من انتهاء الاستعدادات..صور دار الافتاء تدعو لطلاب الثانوية: "اللهم وفقهم ويسر لهم كل صعب يارب" Advertisements "الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة القوى العاملة: وصول جثمان مصرى توفى طبييعا بالأدرن.. اليوم وزارة التموين: صرف 80% من مقررات شهر يونيه حتى الآن التضامن تواصل غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

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