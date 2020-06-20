شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السيسي من المنطقة العسكرية الغربية في عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، وتوجيهه عدة رسائل، إضافة إلى آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

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