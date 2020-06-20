شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة 10 أسرّ بكورونا بسبب «عامل دليفري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في السويس، إنه لا صحة لإصابة عامل ديليفري بالمحافظة بفيروس «كورونا»، ونقل العدوى إلى 10 أسر، بعد مخالطتهم أثناء توصيل الطلبات.

وأضاف «جودة» في تصريحات صحفية، السبت، أن «المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارية تمامًا عن الصحة، ولا توجد أية واقعة مشابهة لذلك»، موضحًا أن «الحالات الموجودة داخل أقسام عزل المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات أغلبها لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحالات المصابة بضيق أو فشل تنفسي».

وطالب وكيل وزارة الصحة في السويس رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات من شأنها التأثير سلبًا على المجتمع، وإثارة الخوف في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد.