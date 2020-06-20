شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد خط «بنها – الإسماعيلية» بـ«الموتور» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، جولة تفقدية، السبت، بـ«الموتور» على خط «بنها / الإسماعيلية»، متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمزلقانات، وما تم إنهائه بمشروع كهربة الإشارات على طول الخط.

رافقه خلالها مسئولي الإدارات المعنية ومدير المنطقة والسيد المحاسب رئيس شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة ومسئولي شركة سيمنس الالمانية واستشاري المشروع ايتالفير الإيطالية.

وبدأت الجولة بتفقد محطة بنها للوقوف على انتظام سير العمل بها ووجه رئيس الهيئة بضرورة استبدال الأرشيف الورقي بكافة مكاتب المحطة بنظام إلكتروني حديث مع توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإحداث تلك النقلة، وحرص رسلان على التأكيد على نظافة حوش المحطة ومراجعة موقف الأملاك والتعديات للحفاظ على أموال الهيئة وأصولها, ولم تخلو التوجيهات من الإشارة إلى قص الحلفا والهيش على جانبي المزلقانات حتي لا تؤثر على أداء أجهزة تشغيل المزلقانات ودفعًا لضرر الحرائق، كما وجه بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة للوصول لأعلى مستوى ليليق بالمظهر العام لهيئة السكة الحديد, تلاها المرور على محطات (منيه السباع، شبلنجة، العزيزية، منيا القمح، الجديدة، الفرافرة، الزنكلون، الزقازيق، الشبانات، الصوة، أبوحماد، القصاصين، المحسمة، أبوصوير، الإسماعيلية)

ووجه المهندس أشرف رسلان خلال زيارة تلك المحطات باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر الغير قانونية وكذا قص الهيش والحلفا وزيادة منسوب البازلت في بعض المسافات بالسكك، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات، ونظافة الأحواش ورفع المخلفات من على جانبي السكك، ورص وتستيف الخردة بالأحواش وتجمعيها بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية، كما أكد على غلق الفتحات الموجودة بأسوار المحطات لتأمين حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وتفقد رئيس الهيئة أبراج الإشارات بالمحطات ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها / بورسعيد بطول 214 كم تنفيذ شركة سيمنس الألمانية والذى يعمل حاليًا بنظام الارتباط الميكانيكي ويتم تطويره للعمل بنظام إلكترونى حديث EIS بالإضافة إلى تنفيذ به نظام تحكم مركزي CTC، ووجه رئيس الهيئة للشركة المنفذة بضرورة وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع بالكامل بالخدمة بكافة مكوناته لتحقيق الهدف المرجو للمشروع.

وتابع رسلان جولته بالمرور على مكاتب حجز التذاكر بالمحطات على طول الخط، مؤكدًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور وتقديم لهم كافة التسهيلات التي تمكّنهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت مع التأكيد على الإجراءات الوقائية من وجود مسافات آمنة بين جمهور الركاب أمام المكاتب وغيرها من الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة حفاظًا على صحتهم كتوصيات وزارة الصحة لمواجهة الوباء العالمي، كما أكد من جديد بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة دون تهاون أو تقصير.

وفي سياق الاهتمام بالمظهر العام والشكل الخارجي لكافة مكونات المرفق، وأثناء تفقده محطة منية السباع، وجه رئيس الهيئة بدهان لوحة الإعلانات بالمحطة.

جدير بالذكر تعدّ محطة منيه السباع واحدة ضمن 34 محطة تقوم الهيئة بتطويرها تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، كما وجه برفع العشوائيات المتواجدة أعلي المحطات مع وضع مخطط عام لنظافة واستغلال تلك الأسطح بما يعكس مكانة ووضع كل محطة.

وعلى جانب متصل، نبّه رسلان أثناء مروره على محطة أبوحماد بمراجعة كافة الأكشاك على الأرصفة وتغييرها للنموذج المعتمد لدي الهيئة وتحرير محاضر شرطة لمخالفي بنود التعاقد فيما يخص المساحات وخلافه، كما أصدر تعليماته بفسخ عقد الكافتيريا المتواجدة على رصيف المحطة لمخالفتها لبنود التعاقد، علاوة على إصدار تعليمات عامة باستثمار المباني الموجودة على أرصفة المحطات لتعظيم موارد الهيئة وعمل حصر كامل للتعديات على طول الخط وإصدار قرارات إزالة وطرد للمخالفين وتفعيل تلك القرارات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والشرطة المحلية.

وتم زيارة برج أبوحماد للوقوف على تقدم الأعمال به، حيث من المقرر أن تتم أعمال تجارب التشغيل به تمهيدا لدخوله الخدمة في منتصف يوليو القادم.

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ومن جانبه، حرص رسلان على مراجعة صناديق الحريق ووسائل الإطفاء الموجودة بالمحطات واستعدادها الدائم للعمل والتأكيد على رفع مستوى السلامة والصحة المهنية وتنفيذ كافة الاشتراطات وتجربة جميع الأنظمة للتأكد من صلاحيتها للحفاظ على المحطات والعاملين من أي اخطار تواجههم ومن شأنها أن تمثل خطورة على سلامتهم.

كما وجه رسلان بعمل سور نيوجرسي من كم 66 إلى كم 70 للحفاظ على السكة، وكذا مراجعة وعمل الصيانة اللازمة للجسور التي تحتاج إلى صيانة.

واستكمالاً لجولته، تفقد رسلان محطة القصاصين ووجه بميكنة المحطة، كما أصدر توجيهاته باستكمال صندوق الإسعاف الخاص بالمحطة، واطمأن على سير العمل بالمحطة وبالمرور على برج القصاصين نبه رسلان على تعديل ارتباط البلوك وامتداد السكك لتقليل عددها، وقام باختبار معلومات عامل البلوك للاطمئنان على مدى استيعابه وتطبيقه لوائح التشغيل.

وفى نهاية جولته، شدد رسلان على رفع القضبان من حوش محطة الإسماعيلية وعمل برنامج زمني محدد لنظافة حوش المحطة ورفع الخردة وإزالة العشوائيات بها لتتناسب وقيمة المحطة تاريخيًا والنسق الجمالي الذي تسير فيه الهيئة بالتوازي وخطة التطوير الشاملة لكافة مكونات المرفق.