شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1580 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت إلى بلدهم السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت أوضح فيه أن مطار الكويت شهد حركة مغادرة 11 رحلة طيران تقل 1580 عاملًا مصريًا من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، السبت، أن الرحلات الـ11 وصلت إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 20 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1580 عاملًا.
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