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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد جواً الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد جواً الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة.
كان الرئيس السيسي قد تفقد صباح اليوم عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس اركان القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة».
وأكد الرئيس أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أن «الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن امن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن».
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