شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن القاهرة.. و«سعفان»: جميع حقوقه محفوظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مطار القاهرة الدولي، السبت، جثمان المصري الذي توفى بالأردن، الخميس الماضي، على متن رحلة «مصر للطيران» القادمة من العاصمة الأردنية عمان.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إن مكتب التمثيل العمالي بعمان يقوم بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى ويدعى صابرين بدرى أحمد مهران، مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ومتابعة مستحقاته وراتب التقاعد للورثة.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، مؤكدًا أن جميع حقوقه محفوظة.