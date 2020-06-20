مصر | 23 يونيو.. الحكم على المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 23 يونيو.. الحكم على المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 23 يونيو الجارى، بالحكم على 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات "ش.م"، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، و"أ.م"، 21 عاما، طالبة، و"إ.س"، 22 عاما، طالبة، و"م.م"، 23 عاما، طالبة، و"ك.م"، 22 عاما، طالبة، و"آ.م"، 24 عاما، بدون عمل، و"س.س"، 20 عاما، طالبة، و"م.ج"، طالبة، بالاشتراك مع "ي.أ"، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، و"ع.ع"، 23 عاما، طالب، و"ع.م"، 17 عاما، طالب، و"ي.م"، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت شهادة "ن. ص"، مديرة المدرسة بأنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى، أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، وذلك لجلسة 14 يوليو المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.