أخبار مصر | مستقبل وطن: حديث السيسي جاء رادعا للسلطان العثماني وإثيوبيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: حديث السيسي جاء رادعا للسلطان العثماني وإثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة علي مواجهة أي تهديدات تمُس الأمن القومي المصري سواء فيما يتعلق بالأزمة اللبيبة أو الإثيوبية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ويوفوضه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة تلك التحديات.

وأشاد "هلال" في بيان، اليوم السبت، بحديث الرئيس السيسي اليوم في المنطقة الغربية العسكرية عن ليبيا، مؤكدا أن كلامه جاء رادعًا للسلطان العثماني ويحفظ الأمن القومي المصري على الساحة الليبية والأثيوبية، مشيرًا إلى أن الوطن يعيش مرحلة حرجه في تاريخه في ظل أطماع أردوغان في النفط الليبي وامتلاكه للعديد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وكذلك تعنت أثيوبيا ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع على مصر.

وأضاف " هلال" أن الشعب المصري يثق ثقة عمياء في القوات المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن الأمن القومي المصري، سواء في الغرب من ناحية ليبيا أو في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القوات المسلحة هي العمود الفقري لمصر وصمام أمان الدولة المصرية.

وألمح إلى أن القيادة السياسية وكان لها بعد نظر عند إنشاء قاعدة محمد نجيب في الغرب على الحدود مع ليبيا، مؤكدا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن حدودها ومنع تسلل اي ميليشيات إرهابية إليها.

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وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".

وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى".

وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.

ووجه الرئيس السيسي التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، قائلا "أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي".